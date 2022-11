Uma mulher de 42 anos morreu após cair de um trio elétrico na Parada da Diversidade nesta terça-feira (15), em Curitiba. Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência entrou nos registros por volta das 16h50.

A PM informou que a queda do trio foi na Rua Lysimaco Ferreira da Costa, esquina com a Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

LEIA TAMBÉM:

>> Dia da Proclamação da República em Curitiba tem manifestações em quartéis

>> Volta do feriado do litoral do Paraná terá fila gigantesca na BR-277

Segundo o portal G1 Paraná, a vítima não havia sido identificada até a publicação da reportagem. O socorro chegou a ser acionado para atendimento médico, mas a mulher não resistiu aos ferimentos sofridos na cabeça e morreu a caminho do hospital.

Ainda conforme as informações, um homem de 43 anos também chegou a cair do trio elétrico e teve ferimentos leves.

O evento, que tinha previsão de término por volta das 19h, foi encerrado de forma antecipada por causa do acidente. Dois trios elétricos funcionavam no local.