Uma mulher de 53 anos não resistiu aos graves ferimentos em um acidente na manhã desta sexta-feira (14), na BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. O veículo que ela estava bateu em um caminhão nas proximidades da Policia Rodoviária Federal (PRF). Outra mulher que era a condutora do carro foi encaminhada ao Hospital Regional do Litoral.

De acordo com informações, a mulher de 53 anos era passageira no Fiat Fiorino quando houve a colisão contra um caminhão que cruzou a pista no sentido litoral, KM 12,5, na região de Alexandra. A Fiorino bateu no último rodado (pneus). A passageira ficou presa nas ferragens e chegou a ser atendida pelas equipes de resgate, mas não resistiu aos ferimentos mesmo após o início do atendimento.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. O fluxo de veículos no sentido litoral chegou a ser desviado pela alça do acesso do retorno. Por volta das 12h40 o fluxo já estava liberado.