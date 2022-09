Um incêndio que destruiu duas casas na Cidade Industrial de Curitiba deixou uma mulher de 39 anos morta, na madrugada deste sábado (24). Outra mulher que estava no sobrado com ela conseguiu escapar sem ferimentos. O fogo começou na noite de sexta-feira, se alastrou para uma outra casa e foi contudo pelos bombeiros durante a madrugada. Pela manhã foi possível verificar o grande estrago causado pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros quatro caminhões de água foram necessários para apagar as chamas. A vítima estava no segundo andar de um sobrado construído com madeiras e o corpo dela foi achado pelos bombeiros após o controle das chamas.