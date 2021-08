Uma mulher não resistiu aos ferimentos após ser atropelada na BR-376, no quilômetro 02, Bairro São Pedro, na região de São José dos Pinhais, na madrugada desta segunda-feira (09). O causador do atropelamento fatal fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), A mulher estava parada na frente de um posto, quando saiu do carro. Um caminhão acabou prensando ela contra a porta do próprio veículo. Ela morreu na hora.

É fogo!

Ainda na BR 376, desta vez no km 622, um caminhão pegou fogo e a pista sentido decrescente precisou ser interditada por causa do acidente. Equipe da concessionária e bombeiro no local. O combate ao incêndio se encerrou às 00:10h e a via liberada 00:40h.

