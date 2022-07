Uma mulher de 72 anos morreu atropelada por um ônibus no Terminal Sítio Cercado, em Curitiba, no início da tarde desta quinta-feira (14). A informação foi confirmada pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), que faz atendimento no local.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Prefeitura de Curitiba, a vítima – identificada como Lourdes Quisbert, venezuelana – foi atropelada na travessia elevada para pedestres, na estada da pista do biarticulado sentido Boqueirão. O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas o óbito foi constatado assim que a equipe chegou.

Em nota, a Urbanização de Curitiba S.A. (Urbs) que vai verificar as imagens das câmeras do Terminal e do veículo para investigar como o acidente aconteceu. A pista do biarticulado, sentido Boqueirão, ficou interditada e foi liberada por volta das 17 horas.

Confira a nota da Urbs:

Atropelamento com óbito por um alimentador da empresa Sorriso (GI007), que operava a linha 547 – Bairro Novo C, quando este entrava no terminal.

O terminal está com a pista sentido Boqueirão com bloqueio total e todas as linhas estão utilizando a pista sentido Pinheirinho.

Fiscalização acompanha e orienta no local.

Em seguida, a Urbs divulgou nova nota no fim da tarde desta quinta-feira (14):

A Urbs vai verificar as imagens das câmeras do Terminal Sítio Cercado e do veículo para investigar como o acidente ocorreu. A vítima, identificada como Lourdes Quisbert, de 72 anos, era venezuelana e costumava ficar no local. O veículo da Linha Bairro Alto C estava chegando ao terminal, em baixa velocidade (menos de 20km/h), quando houve o atropelamento. O acidente ocorreu por volta de 14h30.

A pista do biarticulado, sentido Boqueirão, ficou interditada e foi liberada por volta das 17h.