Após um momento de distração, uma senhora de 72 anos morreu atropelada por um ônibus biarticulado na Avenida Marechal Floriano, no bairro Boqueirão, em Curitiba, na tarde desta segunda-feira (26). Segundo relatos recebidos por testemunhas, ela havia acabado de descer de um ônibus e por estar mexendo no celular, não percebeu a chegada do outro coletivo.

O acidente aconteceu próximo à entrada do quartel, onde manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições desde ano mantém acabamento. A mulher, no entanto, não participava do movimento.