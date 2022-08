Uma mulher de 32 anos morreu com um disparo acidental de arma de fogo na noite deste domingo (7), em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo informações, Daiana Pazinatto estaria auxiliando o marido a guardar uma arma, na casa onde viviam os dois, quando um tiro disparou e atingiu a mão, peito e pescoço da vítima. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com o chamado registrado no Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi por volta das 20h40, na Rua Abílio Constantino da Rocha, bairro Rio Pequeno, na divisa com a Borda do Campo.

Conforme as informações repassadas pela polícia ao jornal Bom Dia Paraná, nesta manhã de segunda-feira (8), cônjuge seria colecionador de armas. A arma teria disparado por acidente, quando o cônjuge pediu para ela ajudá-lo a guardar a arma.

O caso deverá começar a ser investigado com o homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

