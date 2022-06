Na manhã deste domingo (12), por volta das 9h, uma mulher de 55 anos ficou ferida após ser pisoteada por uma vaca nas proximidades do bairro Campestre da Faxina, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Segundo informações do Siate, a mulher teria ido tirar leite da vaca e o animal se descontrolou e pisoteou a vítima. Foi preciso solicitar apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para retirar a mulher do local de helicóptero.

Curitiba dos Namorados amanhece fria e com geada neste sábado

A BPMOA ainda relatou que havia suspeita de lesão na coluna da vítima, mas que ela seguia estável. Ela foi encaminhada para o Hospital do Rocio, em Campo Largo, na região metropolitana.

Por volta das 16h deste domingo, a equipe de resgate informou que a vítima sofreu fratura em três vértebras. A mulher aguarda a realização de uma cirurgia da coluna.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix