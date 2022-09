O corpo de uma mulher que estava desaparecida há quase um mês foi encontrado em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no início da tarde deste domingo (11). O corpo foi encontrado pelo pai da vítima.

Edimara Oliveira de Souza, 37 anos, havia desaparecido no bairro Jardim Karla, no dia 18 de agosto, e de acordo com a Polícia Civil (PC), Edimara teve o corpo encontrado em um matagal, no mesmo local que havia desaparecido.

Ainda não se tem a informação da causa da morte e a linha de investigação que vai ser seguida.

