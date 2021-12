Um grave acidente envolvendo um carro e uma moto em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou piloto e garupa feridos na manhã de quinta-feira (30).

A batida entre os dois veículos ocorreu nas esquinas da Avenida Sete de Setembro com a Rua Dona Izabel Redentora. Com o impacto da colisão, piloto e garupa que estavam na moto acabaram caindo. O local é um trecho de preferencial e apenas a perícia poderá apontar as condições pro acidente.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o atendimento. Uma viatura da Polícia Militar acompanhou o trabalho e orientou o trânsito no local.

A reportagem da Tribuna do Paraná procurou o Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais, mas não conseguiu contato para saber a real condição das vítimas e se precisaram ser encaminhadas para o hospital.

Acidente ocorreu em uma movimentada rua de São José dos Pinhais.

