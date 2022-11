Duas mulheres foram atacadas nesta tarde de segunda-feira (14) por cães que estavam soltos em Curitiba, no bairro Portão. Segundo informações, os cães eram da raça rottweiler e estariam soltos desde a manhã, pelas redondezas da Rua Morretes.

Após a ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. Uma das mulheres tive ferimentos leves e recusou o encaminhamento ao hospital. Antes do ataque, elas estavam passeando com um outro cão de estimação.

O chamado dos Bombeiros foi registrado por volta das 15h. No endereço do atendimento consta a Rua Augusto de Mari, esquina com a Rua Ponta Grossa.

Os animais foram recolhidos para o pátio de uma loja de venda de veículos.

Até o fechamento da reportagem, não havia informações sobre quem seria o tutor dos cães.