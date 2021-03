Diante da dificuldade de encontrar e punir os organizadores de festas clandestinas durante a pandemia de covid-19, os vereadores de Curitiba aprovaram nesta quarta-feira (10) um projeto de lei que prevê multa de R$ 5 mil a R$ 150 mil para os proprietários dos imóveis utilizados nessas aglomerações.

A votação teve 19 votos favoráveis, 14 contra e 3 abstenções. O projeto do vereador Professor Euler (PSD), que ainda depende de sanção do prefeito, altera a Lei Municipal 15.799/2021 que regulamenta punições ao descumprimento de medidas para frear o avanço da pandemia na cidade. Caso o proprietário não tenha a posse do imóvel e comprove isso com documentos, as sanções administrativas serão aplicadas ao inquilino.