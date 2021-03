Em três dias, durante o final de semana (sexta, sábado e domingo), a força-tarefa de fiscalização formada por equipes da Prefeitura e do Governo do Estado contra a covid-19 realizou 86 vistorias que resultaram em 63 autos de infração lavrados e a interdição de 13 estabelecimentos, entre casas de eventos, boate, motel, distribuidora de bebidas, bares e tabacaria. Os valores das multas superaram os R$ 500 mil.

As maiores irregularidades foram flagradas em uma boate no Mossunguê e em uma casa de eventos no Batel, na noite de sexta-feira, e em uma festa clandestina no Umbará, no sábado.

Nas três situações havia aglomeração de pessoas, falta de uso de máscara, além da promoção de atividades que estão suspensas pelo decreto municipal nº 630, que mantém as restrições às atividades não essenciais. Os três estabelecimentos foram interditados e multados.

Multas

A soma dos autos de infração lavrados no fim de semana é de R$ 509.450. Deste total, 40% foram aplicados a pessoas físicas autuadas pela participação de reunião com aglomeração e falta de uso de máscara. Foram 42 autos lavrados nestas situações que acumulam R$ 205.450 em multas.