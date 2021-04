A SYKES Brasil, multinacional americana de Contact Center, está com 180 vagas abertas para a cidade de Curitiba. Entre as oportunidades é possível encontrar cargos para: Supervisor de Operações, Assistente de Suporte Técnico, Analista de Negócios e Analista de Treinamento e Qualidade, algumas vagas exigem conhecimento dos idiomas inglês ou espanhol.

Os novos contratados poderão iniciar no modelo home office e terão as ferramentas de trabalho instaladas em suas residências, contando com todo o suporte para o trabalho remoto. A SYKES Brasil tem se destacado no mercado como uma Excelente Empresa para se Trabalhar e recentemente foi certificada com o selo Great Place to Work.

Os interessados devem acessar o site de carreias da empresa para se candidatar: http://bit.ly/3cc9HGX