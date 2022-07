Na próxima semana, Curitiba terá mais uma ação para que os moradores coloquem em dia as carteiras vacinais. De segunda (25) a sexta-feira (29), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai estender até as 21h o horário de multivacinação em cinco unidades de saúde: Hauer, Mãe Curitibana, Bairro Alto, Santa Felicidade e Vila Feliz (endereços abaixo).

Serão ofertados os imunizantes do calendário nacional para pessoas de todas as idades, além das vacinas contra a covid-19 e contra a gripe (influenza) para o público convocado.

O objetivo é oferecer horários alternativos de acesso à imunização, para que a população fique protegida contra doenças que podem causar internamentos, sequelas ou até a morte.

“A vacina é a principal ferramenta que temos para combater doenças. Por isso, desenvolvemos diversas ações, como o atendimento no período noturno, para que as pessoas sejam imunizadas”, diz a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Todas as vacinas

Estarão disponíveis todas as vacinas oferecidas na rede municipal: as do calendário geral (como hepatite B, pentavalente, rotavírus e as demais da lista abaixo), para crianças, adolescentes, adultos e idosos (leia mais abaixo).

Todas as pessoas acima de 6 meses também podem receber a vacina contra a gripe (aquelas que ainda não receberam este imunizante em 2022).

Podem procurar a vacina contra a covid-19 todas as pessoas com 5 anos ou mais já chamadas e que ainda não compareceram, além das crianças de 3 e 4 anos, conforme convocação por faixa etária escalonada deste grupo. Confira aqui o cronograma para os curitibinhas.

Além da semana com atendimento em horário estendido, Curitiba também realiza neste sábado (23/7) o segundo Dia D de multivacinação deste ano, em 19 Unidades de Saúde, das 8h às 17h.

Imuniza Já Curitiba

A oferta a vacinação até as 21h em cinco unidades de saúde na próxima semana é um dos esforços que Curitiba tem feito para ampliar o acesso da população aos imunizantes.

Esta ação é feita em conjunto com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), como parte das ações do movimento Vacina Mais, lançado em 29 de junho pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (Conasems), o Conselho Nacional da Saúde (CNS) e o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).

Para imunizar a população, SMS também vacina de segunda a sexta-feira em 107 unidades de saúde, tem feito campanhas de multivacinação aos sábados, como o Dia D, e oferta informações sobre as vacinações da covid no site Imuniza Já Curitiba e em seus canais oficiais (site e redes sociais).

A Prefeitura também lançou a campanha de comunicação Quem Ama, Vacina, espalhada pelo mobiliário urbano da cidade, e levou a carteira vacinal para a palma da mão dos curitibanos com o Aplicativo Saúde Já Curitiba, que informa as doses já recebidas pelo usuário, as que estão em atraso e as que ele ainda tem a receber.

Como consultar doses pendentes

Para verificar se há vacinas pendentes, basta acessar o Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), clicar na opção “Carteira de Vacinação” e escolher a aba “Pendentes”, que irá mostrar as doses do calendário nacional de vacinação em atraso.

No caso das vacinas contra a covid-19, confira aqui quais doses você precisa tomar e quais os intervalos entre uma aplicação e outra.

O site Imuniza Já Curitiba também informa quais grupos estão sendo convocados e quais podem comparecer nas repescagens contínuas.

Vacinas disponíveis

– Vacinas do calendário – BCG, hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), varicela, hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, pneumo 23, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana).

– Vacina contra a gripe (influenza) – disponível para pessoas acima de 6 meses de idade que não receberam esta dose em 2022.

– Vacina contra a covid-19 – primeira e segunda doses e doses de reforço para pessoas com 5 anos ou mais. Crianças de 3 e 4 anos também serão vacinadas, conforme convocação por faixa etária escalonada deste grupo.



Multivacinação em horário estendido

De segunda (25/7) a sexta-feira (29/7) – das 8h às 21h

Oferta de todas as vacinas do calendário nacional de imunização, doses contra covid-19 e contra gripe

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Santa Felicidade

Via Veneto, 10 – Santa Felicidade