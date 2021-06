As principais cidades da região metropolitana de Curitiba divulgaram seus calendários de vacinação anticovid para os próximos dias. Nesta semana, caminhoneiros e motoristas e cobradores começam a ser vacinados com o imunizante da Janssen, a única no momento que é manipulada com apenas uma dose.

Os municípios da região do Litoral não chegaram a divulgar em seus órgãos oficiais de comunicação o cronograma de imunização para os próximos dias até o fim da tarde desta segunda-feira. Confira abaixo o cronograma revelado pelas cidades da RMC:

LEIA TAMBÉM:

>> Caminhoneiros com 30 anos ou mais serão vacinados em Curitiba nesta terça (29)

>> Sequelas e sintomas prolongados afetam pacientes que tiveram covid-19 grave

Araucária

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, comprovante de endereço, caderneta de vacinação. Para gestantes: carteirinha de gestante. Para puérperas: certidão de nascimento do bebê.

Terça-feira (29 de junho)

Caminhoneiros e público geral com 49 anos completos.

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Fazer o cadastro no site da prefeitura e comparecer ao ponto de vacinação mais próximo.

Documento com foto, CPF, comprovante de residência.

Caminhoneiros: carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio(a) de cooperativa de transporte (categoria de motorista); ou carteira de sócio(a) dos sindicatos de transportes (categoria de motorista); ou comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Todos os comprovantes deverão ser acompanhados da carteira de habilitação (para motorista categorias C ou E).

Trabalhadores do transporte coletivo: carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio(a) dos sindicatos de transporte (categoria profissional) ou cooperativas de transporte.

De segunda a sexta (das 8h30 às 15h30)

Público geral de 48 anos ou mais, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo.

Campo Largo

Documentos necessários:

Trabalhadores da educação: declaração que comprove vínculo com a instituição, documento pessoal com foto e CPF, comprovante de endereço e uma caneta.

Motoristas do transporte escolar: Carteira de sócio dos sindicatos dos transportes (categoria profissional) ou cooperativa de transporte ou declaração da empresa que comprove vínculo, documento pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço e uma caneta.

Motoristas do transporte rodoviário: Carteira de Habilitação categoria C ou E, carteira de sócio de cooperativa de transporte de carga ou carteira de sócio dos sindicatos dos transportes ou declaração da empresa que comprove vínculo, documento pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço e uma caneta.

Trabalhadores do transporte coletivo: Declaração da empresa que comprove vínculo, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Gestantes e puérperas: documento pessoal com foto e CPF, cartão do pré-natal, comprovante de endereço e uma caneta

Segunda dose: carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Trabalhadores da educação (ensino regular ou superior presencial) de acordo com a lista encaminhada à vigilância

29 de junho (terça-feira) 33 anos ou mais

30 de junho (quarta-feira) 32 anos ou mais

Motoristas associados ou empregados de cooperativas e de empresa de transporte escolar

2 de julho (sexta-feira) 30 anos ou mais

Motoristas do transporte rodoviário de cargas- caminhoneiros- empregados, cooperados ou autônomos.

29 de junho (terça-feira) 45 anos ou mais

30 de junho (quarta-feira) 40 anos ou mais

Pessoas com comorbidades de 18 anos ou mais

Realizar o cadastro no site da prefeitura

Trabalhadores de empresas do transporte coletivo rodoviário de passageiros

29 de junho (terça-feira) 35 anos ou mais

30 de junho (quarta-feira) 18 anos ou mais

Gestantes e puérperas (18 anos ou mais)

De 28 de junho a 2 de junho (de terça a sexta-feira) Segunda dose da vacina (de acordo com o cartão vacinal)

Campo Magro

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF, comprovante de residência. Carteirinha de vacinação.

Terça-feira (29 de junho)

A prefeitura não divulgou calendário para esta data.

Colombo

Documentos necessários:

É indispensável a apresentação da declaração, estabelecida pela Secretaria Municipal da Saúde.

Ela está disponível no portal (www.colombo.pr.gov.br) e deverá ser preenchida e carimbada pela Instituição na qual atua.

Para os trabalhadores da Rede Particular, além da declaração preenchida pela instituição que trabalha é imprescindível a apresentação da Carteira de Trabalho que comprova o vínculo empregatício.

Terça-feira (29 de junho)

A prefeitura não divulgou calendário para esta data.

São José dos Pinhais

O cadastro está aberto para trabalhadores do transporte coletivo. Quem faz parte do grupo, com idade acima de 18 anos, já́ pode preencher o formulário de cadastro.

Link: https://forms.gle/BsdrG478rNQpAM898

O início da imunização do grupo depende da chegada de doses da vacina e a convocação será feita nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura.

Documentos: realizar o pré-cadastro e de apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

*Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado a quem mais precisa.

Terça-feira (29 de junho)

População geral com 47 anos completos ou mais.

Fazenda Rio Grande

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF e comprovante de residência, grupos prioritários (comprovantes específicos)

Terças e quintas-feiras

Portadores da Síndrome de Down, pessoas com deficiências permanentes com ou sem cadastro no PBPC, trabalhadores de farmácia, trabalhadores de transporte aéreo, pessoas com comorbidades, trabalhadores da assistência social, trabalhadores da educação, profissionais da saúde (18+), pessoas sem comorbidades com 57 anos ou mais.

Pinhais

Documentos necessários:

Documento de identificação e comprovante de residência.

Trabalhadores de Transporte Coletivo (onde incluem-se motoristas associados e/ou empregados de cooperativas e de empresas do transporte escolar)

-Carteira de trabalho ou crachá funcional; ou

-Contracheque com documento de identidade; ou

-Carteira de sócio (a) dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou cooperativas de transporte.

Caminhoneiros

– Documento com foto, CPF e comprovante de endereço em seu nome;

-Carteira de trabalho ou crachá funcional; ou

-Contracheque com documento de identidade; ou

-Carteira de sócio(a) de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista); ou

-Carteira de sócio(a) dos sindicatos de transportes (categoria de motorista); ou

-Comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

*Todos os comprovantes deverão ser acompanhados da carteira de habilitação (para motorista categorias C ou E).

Terça-feira (29 de junho) e sexta-feira (02 de julho)

Trabalhadores do transporte coletivo.

De segunda à sexta

Caminhoneiros.