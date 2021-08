A vacinação contra a covid-19 para a população geral segue caminhando nas cidades da região metropolitana de Curitiba e também no Litoral do Estado. Nesta quarta-feira (04), os municípios seguem vacinando a população em torno dos 30 anos de idade, além de aplicar a segunda dose e também grupos prioritários.

Confira como anda a programação nas principais cidades pesquisadas pela Tribuna do Paraná logo abaixo:

LEIA TAMBÉM:

>> Primeira dose é aplicada para nascidos no 1º semestre de 1989 nesta quarta em Curitiba

>> Laboratório procura voluntários em Curitiba para teste de vacina vegana da covid-19

Araucária

Documentos: documento de identificação com foto, comprovante de endereço, CPF e caderneta de vacinação (se tiver).

Quarta-feira (04 de agosto)

Manhã: 33 anos, nascidos de julho a dezembro.

Tarde: 32 anos, nascidos de janeiro a junho.

Almirante Tamandaré

Documentos: documento com foto, CPF e comprovante de residência, além de realizar o cadastro no site da prefeitura.

De segunda a sexta-feira

30 anos completos ou mais e grupos prioritários.

Campo Largo

Documentos: documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Quarta-feira (04 de agosto)

32 anos completos

Quinta-feira (05 de agosto)

31 anos completos

De segunda a sexta-feira

2° dose da vacina, conforme o cartão vacinal.

Documentos: Carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Campo Magro

Quarta-feira (04 de agosto)

31, 30 e 29 anos

Documentos: documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência

Segunda dose para gestantes e puérperas (que tomaram a astrazeneca).

Documentos: além do documento com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência. Gestantes: carteira do pré natal ou exame laboratorial que comprove a gravidez. Puérperas: certidão de nascimento do bebê.

Colombo

Documentos: apresentar o cartão SUS. Se não tiver, basta levar o RG ou documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço.

A partir de terça-feira (03 de agosto)

30 anos ou mais

São José dos Pinhais

Documentos: realizar o pré-cadastro e apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado para quem mais precisa

Quarta-feira (04 de agosto) horário conforme o mês de nascimento

População geral com 32 anos completos

Fazenda Rio Grande

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

Pinhais

Documentos: comprovante de residência e documento de identificação. Além de fazer o cadastro no site: www.pinhais.pr.gov.br/vacina

Quarta-feira (04 de agosto)

População geral com 33 anos ou mais.

Quinta-feira (05 de agosto)

População geral com 32 anos ou mais.

Morretes

Documentos: documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Quarta-feira (04 de agosto)

Segunda dose para vacinados até dia 19 de maio com a vacina Astrazeneca.

Matinhos

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

Paranaguá

De segunda a domingo

Antecipação da segunda dose para quem tem vacinação marcada para o mês de agosto. (astrazeneca)

Guaratuba

O agendamento da vacinação continua para a população em geral com idade a partir de 34 anos.

Toda população acima de 18 anos pode fazer o cadastro no site http://vacinas.guaratuba.pr.gov.br e aguardar o início do agendamento de sua faixa etária.

Os grupos que estão sendo vacinados:

• Pessoas acima de 34 anos;

• Trabalhadores da saúde;

• Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré- escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas / Unidades de Acolhimento) – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da área de Segurança Municipal;

• Trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana – 18 a 59 anos;

• Profissionais de Educação Física que tenham inscrição no conselho;

• Trabalhadores das empresas que prestam serviços aos hospitais (entregas, manutenções);

• Caminhoneiros (veja no site os documentos comprobatórios);

• Profissionais aquaviários (veja no site os documentos comprobatórios);

• População em situação de rua (colaboração do CREAS).

2ª DOSE

Quem tomou a 1ª dose da vacina Astrazeneca até dia 28 de maio, pode tomar a 2ª dose na sexta-feira (6), na Central de Vacinas.

Já quem tomou a Coronavac até dia 21 de julho, poderá tomar a 2ª dose do imunizante na segunda-feira (9), também na Central de Vacinas.

*Não esqueça da carteirinha de vacinação e um documento com foto.