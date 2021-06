Com o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (3), as barreiras sanitárias para impedir a entrada de turistas nas principais cidades do Litoral do Paraná passaram a funcionar nesta quarta-feira (2). Só podem entrar nas cidades as pessoas que estejam a serviço ou que morem pela região.

No dia 27 de maio, a Justiça Federal do Paraná deu aval a barreiras sanitárias instaladas pelas prefeituras dos municípios do Litoral, que impedem o acesso de turistas. O juiz federal substituto Guilherme Roman Borges, da 1ª Vara de Paranaguá, definiu que as barreiras podem ser mantidas “em três dias da semana (sexta-feira, sábado e domingo), bem como em eventuais feriados”, enquanto durarem os decretos com medidas restritivas para enfrentamento à pandemia do coronavírus.

LEIA TAMBÉM:

>> Aeroporto Internacional Afonso Pena inicia testagem de covid-19 em passageiros

>> Feriado de Corpus Christi 2021 será de poucos serviços abertos em Curitiba e celebrações on-line

Confira os locais das barreiras sanitárias no Litoral

Paranaguá: Rodovia BR-277, entre os km 11 e 12

Morretes e Antonina: Rodovia PR-411 / Estrada da Graciosa no km 07 e rodovia PR-408 no km 09

Pontal do Paraná: Rodovia PR-407 no km 16,5

Guaratuba: Rodovia PR-412 / Rodovia Máximo Jamur, no posto da Policia Rodoviária; rodovia PR-412 no km 39, em frente à Escola Municipal Iraci Miranda Kruger.