O desabamento de um muro, que acertou um poste na manhã desta sexta-feira (12), na Rua Treze de Maio no cruzamento com a Rua João Manoel, no Centro Histórico de Curitiba, causou a interdição para o tráfego de veículos na via.

Segundo a prefeitura, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientam os motoristas no local. A informação sobre a interdição ocorreu por volta das 9h20. Ninguém ficou ferido.

Nesta semana, ainda conforme as informações, um trecho da Rua Treze de Maio já havia sido interditado devido ao risco de desabamento de outro imóvel nas proximidades, mas a ocorrência não está relacionada com a queda do muro.