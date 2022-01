A manhã desta quinta-feira (06) foi de rescaldo e limpeza dos estragos causados pelo temporal que atingiu Curitiba, região metropolitana e parte do litoral na noite desta quarta-feira (05). Entre os bairros Cabral e Ahu, por exemplo, um muro cedeu, invadiu as pistas da Rua São Luís, o que geriu um bloqueio total da importante rua que liga os bairros ao Centro de Curitiba. Curitiba teve 74 milímetros de chuva durante a noite. Veja aqui o balanço mais recente da chuva em Curitiba.

Além das partes que foram destruídas, outros pedaços do muro do terreno, que pertence à União, ficaram pendentes para a calçada, levando um enorme risco para quem transita por lá. Nesta manhã, equipes da Coordenadoria de Edificações e Imóveis (Cosedi) foram ao local para avaliar os riscos. Por sorte ninguém ficou ferido.

Curitiba teve rajadas de vento de 29,9 km/h registradas pelo Simepar e precipitação acumulada de 74,4 mm registrados na estação pluviométrica do Cemadem (Vista Alegre).

Desabamentos em Curitiba

Além do problema no Cabral, no Bigorrilho a parede do subsolo de um prédio residencial desabou. No Santa Cândida, houve desabamento do muro de um condomínio. No bairro Batel, foi registrada a queda de parte do telhado de um restaurante.

Quedas de árvore e fornecimento de lona

Pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão houve registro de 10 solicitações de quedas de árvore e galhos grandes em via pública. Em Santa Felicidade, a Guarda Municipal forneceu lona emergencial para uma residência. Não há registro de pessoas que precisaram deixar suas casas (desabrigadas ou desalojadas).

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba continua monitorando as situações para eventual intervenção e acionamento dos órgãos competentes.

