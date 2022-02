O Museu do Holocausto, em Curitiba, convidou o apresentador Bruno Aiub, o Monark, para uma visita ao espaço. Em sua conta oficial no Instagram e Twitter, o @MuseuHolocausto disse que será um prazer recebê-lo. “Venha! Aqui você perceberá que o nazismo foi muito além de pessoas exercendo, em suas palavras, o ‘direito de serem idiotas'”, reforçou o museu na postagem.

Monark, apresentador do podcast “Flow”, defendeu a existência de um partido nazista no Brasil que fosse reconhecido por lei. O comentário gerou uma onda de reprovação contra o apresentador na internet. Com a repercussão do caso, o podcast Flow demitiu o apresentador.

Em postagem, o Museu do Holocausto relembrou que o apresentador disse em 2020 que conversaria “sem problemas” com Hitler. “Ontem (07), foi além: se disse favorável a legalizar o partido nazista e que pessoas deveriam ter o direito de serem antijudeus”, explicou o museu na rede social.

Na tarde de terça-feira (08), Monark publicou um vídeo pedindo desculpas pela fala, que foi retirado do ar. No Brasil, é considerado fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas e objetos de divulgação do nazismo. A pena para esse tipo de crime varia de um a três anos de prisão e multa.