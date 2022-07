O Museu Paranaense de Ciências Forenses, antes chamado de Museu do IML, que já foi notícia na Tribuna do Paraná, passará a receber o público geral para visitas uma vez por mês. Será toda a última segunda-feira do período, começando nesta semana, já na próxima segunda-feira (25). O espaço fica no prédio-sede da Polícia Científica, no Tarumã, em Curitiba. O museu abre das 9h às 16h.

Objetos de cenas de crimes, máquinas fotográficas antigas, balanças de precisão (utilizadas para pesagem de drogas e outras substâncias) e outras peças que contam parte da história da Polícia Científica compõem o museu. Todo o acervo tem caráter didático, utilizado no meio científico e educacional.

Mais do que contar a história da instituição, a exposição ainda mostra como é o trabalho dos peritos criminais e relembra crimes emblemáticos que ocorreram no Paraná. É o caso, por exemplo, do corpo mumificado do serial killer “Paraibinha”, que agiu na década de 1970 em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O Museu Paranaense de Ciências Forenses mostra as curiosidades dos casos policiais. Foto: Átila Alberti/Arquivo/Tribuna do Paraná

O Museu expõe também equipamentos antigos utilizados para desenho de retratos falados, checagem de DNA e crematório de ossos para exames de tecido.

Além do público geral que poderá visitar o local toda última segunda-feira do mês, turmas universitárias das áreas de Direito ou Saúde – ou demais grupos de áreas afins às ciências forenses – podem solicitar uma visita técnica, em qualquer dia da semana, por meio de agendamentos pelo e-mail museuforense@policiacientifica.pr.gov.br

Museu Paranaense de Ciências Forenses. Foto: Ricardo Almeida/SESP

Serviço

Museu Paranaense de Ciências Forenses

Visitação: toda última segunda-feira do mês para o público em geral; de segunda a sexta-feira (estudantes, mediante agendamento prévio), das 9h às 16h.

Endereço: Rua Paulo Turkiewicz, 150 – Tarumâ – Curitiba (prédio-sede da Polícia Científica).