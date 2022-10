O Museu Paranaense de Ciências Forenses, antes chamado de Museu do IML, que já foi notícia na Tribuna do Paraná, recebe o público geral para visitas uma vez por mês. As visitas são sempre na última segunda-feira do período mensal e não é preciso agendar. A próxima segunda-feira de visitas será no dia 31 de outubro, quando também se celebra o Halloween.

O espaço fica no prédio-sede da Polícia Científica do Paraná, no Tarumã, em Curitiba e fica aberto das 9h às 16h. As visitas agendadas com grupos de estudos também seguem ocorrendo normalmente. Veja fotos do museu abaixo.

Segundo a Fabiola Schutzenberger Machado, uma das responsáveis pelo espaço, os materiais em exposição são relacionados ao trabalho de perícia da Polícia Científica. No museu tem objetos de cenas de crimes, máquinas fotográficas antigas, balanças de precisão (utilizadas para pesagem de drogas e outras substâncias) e outras peças que contam parte da história da Polícia Científica ao longo do tempo. Todo o acervo tem caráter didático, utilizado no meio científico e educacional.

“O visitante vai encontrar desde materiais utilizados pelos peritos durante o trabalho de perícia, até materiais que foram periciados. Por exemplo, ossos, peças anatômicas de cadáver e tudo o que pertence a esse universo pericial”, destaca a Fabiola Machado.

“Paraibinha” mumificado

Mais do que contar a história da instituição, a exposição ainda mostra como é o trabalho dos peritos criminais e relembra crimes emblemáticos que ocorreram no Paraná. É o caso, por exemplo, do corpo mumificado do “Paraibinha”, que morreu na década de 1970 em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba.

“Os itens em exposição, por exemplo, os ossos que temos aqui, a maioria deles são de pessoas que morreram por arma de fogo. Então, dá para visualizar a entrada e saída do projetil em alguns crânios. Então, através dos ossos, você consegue perceber a causa da morte”, diz a responsável.

O Museu expõe também equipamentos antigos utilizados para desenho de retratos falados, checagem de DNA e crematório de ossos para exames de tecido.

Para agendar a visita

Além do público geral que poderá visitar o local toda última segunda-feira do mês, turmas universitárias das áreas de Direito ou Saúde – ou demais grupos de áreas afins às ciências forenses – podem solicitar uma visita técnica, em qualquer dia da semana, por meio de agendamentos pelo e-mail museuforense@policiacientifica.pr.gov.br.

Serviço

Museu Paranaense de Ciências Forenses

Visitação: toda última segunda-feira do mês para o público em geral; de segunda a sexta-feira (estudantes, mediante agendamento prévio), das 9h às 16h. Endereço: Rua Paulo Turkiewicz, 150 – Tarumâ – Curitiba (prédio-sede da Polícia Científica).

