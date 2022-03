Curitiba vai comemorar no próximo dia 29 de março, terça-feira, 329 anos de fundação. Em comemoração ao aniversário, festividades estão programadas para o fim de semana. Uma delas ocorre no Passeio Público, um dos espaços mais democráticos da capital paranaense.

Na programação do Passeio Público, o espetáculo musical “Evocação” estreia neste sábado (26), às 19h, na Ilha da Ilusão, mesmo espaço onde são feitas as apresentações do Natal de Curitiba.

O espetáculo conta, em forma de música e teatro, a história da fundação da cidade. Além do sábado, outras três apresentações estão confirmadas, sempre às 19h, no domingo (27), segunda (28) e na terça-feira (29). Caso chova, as apresentações serão transferidas para o Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem.

O mesmo espetáculo já foi levado ao Teatro da Vila, na CIC, e às Ruas da Cidadania do Fazendinha e Pinheirinho.

Música no fim de semana

No último fim de semana do mês do aniversário de Curitiba, outras atrações musicais estão programadas. O cantor e compositor Carlos Careqa faz dois shows no Teatro do Paiol, neste sábado e domingo, às 20h.

Na Rua da Cidadania do Boqueirão será palco de dois shows musicais de música popular brasileira: sábado, às 20h, com o músico Luís Rolim e Banda, e domingo, às 20h, com o Trio Traquitana. No domingo, mais uma atração musical: o concerto da Orquestra À Base de Corda, às 11h30, na Praça do Conservatório de MPB.

Serviço

Aniversário dos 329 anos de Curitiba

Apresentações gratuitas no fim de semana

Musical Evocação para Curitiba 329 Anos

De 26 a 29/3, às 19h, no Passeio Público.

Se chover, o espetáculo será transferido para o Memorial de Curitiba.

Show de Carlos Careqa

Dias 26 e 27/3, às 20h, no Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/n)

Ingresso – retirada na Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273), até sexta-feira (25), das 9h às 12h e das 14h às 17h30

Shows na Rua da Cidadania do Boqueirão (Av. Marechal Floriano, 8430)

Sábado, às 20h, com Luís Rolim e Banda

Domingo, às 20h, com Trio Traquitana



Concerto da Orquestra À Base de Corda

Domingo, às 11h30, na praça do Conservatório de MPB (R. Mateus Leme, 66)