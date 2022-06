Quem mora nos bairros que compõem a Regional da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e necessita acessar os serviços da Defensoria Pública do Estado do Paraná pode comparecer ao Mutirão Geral de Atendimento Jurídico que será organizado pela instituição no próximo sábado (25), das 11h às 15h30. Os atendimentos serão na Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460, na Cidade Industrial de Curitiba.



O serviço é totalmente gratuito e organizado pela Defensoria Pública da CIC e pelo Centro de Atendimento Multidisciplinar (CAM) de Curitiba, em parceria com o Conselho Tutelar da CIC, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Fundação de Ação Social da Prefeitura de Curitiba.

O atendimento será em todas as áreas do Direito atendidas pela Defensoria Pública do Estado do Paraná: Família, Cível e Fazenda Pública, Violência Doméstica, Criminal, Execução Penal e Infância e Juventude (Cível e Infracional).



O mutirão oferecerá tanto atendimento jurídico – com um primeiro atendimento para o ajuizamento de ação (se necessário) – quanto orientação jurídica com posterior agendamento para atendimento junto ao setor especializado.



Se a pessoa precisar ajuizar ação, basta comparecer com todos os documentos em mãos. Neste caso, ela já poderá passar pela triagem socioeconômica e receber atendimento jurídico. Essa documentação pode ser encontrada no site da DPE-PR.



Caso a pessoa não consiga levar os documentos, ela não deixará de ser atendida: neste caso, ela será orientada sobre o seu caso e poderá agendar atendimento jurídico com o setor especializado posteriormente, quando levará a documentação para passar pela triagem e, se for o caso, receber o atendimento para o ajuizamento de ação.

“O mutirão é uma demanda da população e da rede local. Hoje, temos um alto volume de atendimentos na regional da CIC, porém, parcela da população tem dificuldades para fazer o agendamento na internet (no site da DPE-PR) ou para obter recursos e se deslocar até a sede da DPE-PR, seja a que fica na CIC, seja a que fica no centro da cidade. A Regional da CIC envolve uma grande área, e percebemos que há muita dificuldade das pessoas para virem até a sede da Defensoria na CIC”, disse a Defensora Pública Luciana Tramujas Azevedo Bueno, Coordenadora das Sedes Descentralizadas de Curitiba, entre elas a sede da CIC.

“Objetivamos orientar e já encaminhar as pessoas que forem atendidas no mutirão para as diversas áreas especializadas da DPE-PR. Mesmo que o atendimento ocorra em outra sede, ela já chegará ao setor com a triagem feita. Já nas ações de família e vaga em creche, se a pessoa estiver com a documentação completa, podemos realizar o atendimento jurídico no próprio mutirão”, explica.