O mutirão da vacinação em Curitiba alcançou o número de 44.848 pessoas vacinadas contra o coronavírus (covid-19) no sábado (25). A aplicação das vacinas foi para antecipar a segunda dose da Pfizer. Apesar do número expressivo, ele não bateu a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que era conseguir vacinar cerca de 70 mil moradores de Curitiba. Segundo a prefeitura, a boa notícia é que quem não pode comparecer aos pontos de vacinação, no sábado, terá uma nova oportunidade durante a próxima semana, num cronograma escalonado. Na unidade de saúde do Sítio Cercado uma surpresa: uma noiva saiu do casamento direto pra imunização.

O mutirão mobilizou servidores, voluntários e a população em 37 pontos de vacinação espalhados por todas as regionais de Curitiba. Cerca de 1,3 mil pessoas trabalharam, sendo 508 como aplicadores dos imunizantes.

+Leia mais! Fotógrafo de Curitiba registra momento em que a vida “deu na cara da gente”

Foram vacinados, exclusivamente, aqueles que receberam a vacina da Pfizer entre os dias 3 e 24 de julho, público que estava com a segunda dose agendada para o período entre 27 de setembro e 18 de outubro. De acordo com a SMS, a antecipação foi possível porque havia disponibilidade de doses da Pfizer.

+Viu essa? Perseguição, tiros e morte em plena luz do dia em bairro nobre de Curitiba

Alívio

Moradora do Bacacheri, a artesã Graziele de Araujo Pedran achou ter antecipado a dose. “A minha seria dia 4 de outubro. Achei bom ter antecipado porque agora, lá em casa, meu marido, eu e meu filho de 21 anos estamos imunizados”, afirmou aliviada. “Estar aqui de novo para a vacina me faz sentir uma emoção, uma vontade de chorar. Minha sogra morreu de covid”, contou ela, que recebeu a vacina no Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira, no Bacacheri.

A emoção de Graziele e de tantas pessoas é percebida por quem trabalha na vacinação. Servidora de carreira desde 2007, a técnica de enfermagem Rosângela Ternoski descreve o que sente trabalhando na vacinação.

“Para nós, todo dia é uma vitória, pois estamos todos em busca dessa liberdade e segurança que a vacina nos dá. Muitos relatam para nós o que viveram em suas famílias, falam de pessoas que não tiveram a oportunidade da vacinação”, disse.

“É um privilégio participar desse momento. Como profissional de saúde, me sinto no lugar certo, feliz de poder ajudar, fazer diferença na vida de tanta gente. Olha que coisa mais linda esse ginásio cheio de pessoas que vieram receber a vacina”, observou com alegria.

+Viu essa? Adega de ouro! PF recupera vinhos furtados do Itamaraty avaliados em R$ 57,6 mil

O profissional da área de vendas Nilberry de Jesus Lopes define como conforto a sensação que tem por ter recebido a segunda dose. “Minha mãe mora comigo, ela tem 75 anos, me preocupo por nós dois. Dá alívio ser imunizado e contribuir para evitar a transmissão. E mesmo sendo imunizado, continuamos com todos os cuidados”, declarou.

É assim também na casa do jovem Victor Rodrigues, de 21 anos, que mora com a mãe e com a avó. O estudante de Administração explica que é o responsável pela tarefa de sair, ir ao mercado e à farmácia sempre que uma das duas precisa.

“Lá em casa, nenhum de nós teve covid, estamos felizes de passar por tudo isso com saúde. Eu estava ansioso para receber a segunda dose. Agora podemos pensar em começar a planejar alguma viagem no fim do ano”, comemorou ele, que faz questão de lembrar. “Continuamos mantendo todos os hábitos que já tínhamos antes da vacinação.”

Equipe preparada

O tempo de espera no Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira variou ao longo do dia. As equipes organizaram o fluxo, desde a chegada dos que seriam vacinados, numa etapa de pré-seleção, conferindo se a pessoa estava cadastrada para receber a segunda dose, para evitar que alguém aguardasse sem necessidade.

Depois da fila ao ar livre, sob a tenda de espera, a equipe de apoio conferia um a um as informações para a vacinação que foi organizada no ginásio em 20 boxes.

Nilberry considerou organizado o funcionamento da vacinação no CEL Avelino Vieira. “Fiquei cerca de uma hora aqui”, disse ele, depois de ser vacinado.

Victor Rodrigues, que recebeu a primeira dose no Pavilhão da Cura, no Parque Barigui, observou que a preparação da equipe e o funcionamento estavam semelhantes. Ele esperou quase duas horas, mas achou que o tempo passou rápido. Para se distrair enquanto esperava, o promotor de vendas João Eduardo Ferreira Pinto levou seu livro. “Levo sempre comigo”, contou ele, que trabalha em supermercados e tem contato com muitas pessoas ao longo do dia. “É bom estar completamente vacinado”, declarou.

No sábado, a Tribuna esteve na Unidade de Saúde Oswaldo Cruz, na Cidade Industrial, por volta do meio-dia. A reportagem constatou que não havia fila e o público era vacinado em cerca de 30 minutos.

Emoção em dose dupla

Para a equipe da Unidade de Saúde Salvador Allende, no Sítio Cercado, a vacinação guardou uma surpresa. A noiva Gilvania Bevilacqua decidiu receber a segunda dose da vacina logo depois do casamento, que foi realizado na manhã deste sábado.

“Estou muito feliz por ter recebido a vacina no mesmo dia do meu casamento. Teve um significado importante para mim e para o meu marido, Fábio, que já está imunizado. Deus escolheu que fosse assim, tudo no mesmo dia”, disse ela, que soube da antecipação na véspera.

A cerimônia estava inicialmente prevista para o mês de junho, mas precisou ser adiada por causa da pandemia pelo novo coronavírus. “Para não haver aglomeração, fizemos um casamento para poucas pessoas, só as nossas famílias. Depois da vacina, almoçamos num restaurante onde todos os cuidados estavam sendo tomados”, contou.

Na próxima semana, conforme o cronograma escalonado da SMS, serão 25 locais de vacinação em Curitiba.

Datas

Segunda-feira (27/9)

– Vacinados com a primeira dose da Pfizer entre os dias 3 a 9 de julho

Terça-feira (28/9)

– Vacinados com a primeira dose da Pfizer no dia 10 de julho

Quinta-feira (30/9)

– Vacinados com a primeira dose da Pfizer entre os dias 12 a 24 de julho

Locais de vacinação durante a semana para a antecipação da segunda dose da Pfizer

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho – Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – Centro de Referência, esportes e atividade física – Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

3 – US Salvador Allende – Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

4 – US Parigot de Souza – Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

5 – US Vila Diana – Rua René Descartes, 537 – Abranches

6 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira – Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

7 – US Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

8 – US Santa Efigênia – Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

9 – US Atuba – Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto

10 – US Tarumã – Rua José Veríssimo, 1352 – Bairro Alto

11 – US Abranches – Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

12 – US Jardim Paranaense – Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

13 – US Visitação – Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

14 – US Camargo – Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

15 – US Uberaba – Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

16 – Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

17 – US Oswaldo Cruz – Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

18 – US Vila Feliz – Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

19 – US Aurora – Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

20 – US Pinheiros – Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

21 – US Orleans – Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

22 – US Campina do Siqueira – Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

23 – Rua da Cidadania do Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

24 – Rua da Cidadania do Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1.700

25 – US Santa Quitéria 2 – Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

Web Stories