903 pessoas que passaram pelo mutirão de empregos no Bosque São Cristovão, em Santa Felicidade, voltaram para casa mais aliviados, com emprego garantido. O mutirão, oferecido pela Feira da Cidadania, ofereceu cerca de 1.600 vagas em 40 empresas presentes no evento.

1.400 pessoas tiveram entrevistas marcadas no evento. Além dos empregos, mais de 30 serviços gratuitos foram oferecidos à população nas áreas da infância e adolescência, pessoas com deficiência, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade.

O Tribunal de Justiça ofereceu serviços de conciliações, mediações, divórcio e reconhecimento de paternidade.

