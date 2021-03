Ação do sindicato

O Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba (Siemaco), está promovendo para esta sexta-feira (12), um mutirão de testagem da covid-19 exclusivamente para mulheres trabalhadoras terceirizadas da limpeza. Os testes são gratuitos e serão feitos seguindo todos os protocolos de segurança. A ação acontece a partir das 8 horas no estacionamento do Siemaco, no bairro São Francisco.

A ação encerra às atividades da semana do Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8. A ideia dos organizadores desse mutirão é identificar as pessoas que já foram infectadas e que possivelmente não ficaram sabendo do vírus.

Muitas das trabalhadoras não foram testadas neste período de um ano de pandemia. “O nosso objetivo é identificar a quantidade de pessoas já foram infectadas para embasar as ações do Sindicato na área de prevenção e saúde dos trabalhadores”, disse Manassés Oliveira, presidente do Siemaco.

A trabalhadora que deseja realizar o teste precisa fazer o agendamento até às 19h desta quinta-feira no Siemaco pelo telefone (41) 3304-2424. Serão utilizados testes-rápidos que detectam os anticorpos IGC e IGM na amostra de sangue. As participantes também receberão kits de prevenção ao coronavírus com máscara e álcool em gel.

Teste covid-19 para trabalhadoras – Siemaco

Local: Siemaco – Rua Duque de Caxias, 240, São Francisco

Agendamento: precisa ser feito por telefone até às 19h desta quinta-feira: 3304-2424

Público: trabalhadoras terceirizadas da limpeza

Horário: a partir das 8h de sexta-feira (12)