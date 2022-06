O Litoral do Estado está com uma série de atividades em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no último domingo (5). Até sexta-feira (10), o Escritório Regional do Instituto Água e Terra (IAT) na região, em ação conjunta com a Prefeitura de Paranaguá e a Paranaguá Saneamento, faz a coleta de resíduos sólidos em sete localidades de mangue. O objetivo é orientar sobre a importância de descartar corretamente o lixo. A população pode participar.

O mutirão já passou nesta semana pela Ilha da Cotinga, Ilha das Cobras e a Ilha das Bananas. Nesta quarta-feira (8) está prevista a ação na Ilha do Mel a partir das 8h30. Na quinta-feira (9), a expectativa é atender as comunidades do Rio Itiberê, Rio Boguaçu e a região do Rocio.

As atividades dependem de condições climáticas favoráveis. No sábado (20), o IAT prestigia a 15ª Feira de Estandes com oficinas de robótica, teatro e outras atrações, organizada pela Prefeitura de Paranaguá no Ginásio Arena Salmom.

“Convidamos toda a população a nos ajudar nessa missão e contribuir com um Litoral mais limpo e sustentável. Os manguezais são a maior riqueza da nossa região, habitat de diversas espécies da fauna, e precisamos mantê-los conservados”, disse Altamir Hacke, chefe regional do IAT no Litoral.

Lixo eletrônico

Além da coleta de resíduos sólidos, o IAT também promoveu, durante a semana passada, uma campanha de recolhimento de lixo eletrônico em 19 Escritórios Regionais do Estado.

Nesta semana, empresas parcerias passarão recolhendo os materiais para destinação final adequada. Também em alusão à Semana do Meio Ambiente, foram inaugurados os espaços com colmeias do Poliniza Paraná nos municípios de São João, além de Campo Mourão e Maringá.

