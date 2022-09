Marginais fingiram ser policiais civis para roubar um malote com dinheiro, na manhã desta quinta-feira (22), no bairro Mossunguê, em Curitiba. Segundo a Polícia, três homens deram prejuízo financeiro após render um motorista e atirar contra o carro da vítima. Apesar da violência, ninguém ficou ferido. Um vídeo (abaixo) mostra a violência dos criminosos, que logo após renderem os ocupantes do carro disparam contra o veículo.

Os três marginais abordaram o veículo com o malote instantes depois de a vítima deixar um prédio na região. Os criminosos estavam em um carro com giroflex e se identificaram como policiais civis na falsa abordagem. Vídemos mostram o s criminosos saindo do local em um Ford Ká de cor preta.

“Eles deram voz de abordagem e os indivíduos não saíram do veículo. Os suspeitos então deram tiros contra o carro da vítima, que deixou o carro. Houve o assalto e eles levaram o malote e ainda deram tiros nos pneus da vítima para evitar que eles fossem atrás”, explicou o Soldado César Augusto, da Polícia Militar do Paraná.

Depois da ação dos criminosos a Polícia começou o cerco aos suspeitos, que ainda não tinham sido localizados.