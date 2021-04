Neste Dia Mundial do Livro, a Biblioteca Pública do Paraná lança uma nova ação do projeto Biblioteca Solidária, voltada a famílias em situação de vulnerabilidade social por causa da pandemia. As primeiras 300 pessoas que doarem alimentos não perecíveis para as entidades Playing For Change, Gastromotiva e Projeto Luz, por meio da campanha da BPP, recebem um livro novo, editado pelo selo Biblioteca Paraná.

São antologias de autores paranaenses, resgates literários importantes, coletâneas com entrevistas publicadas no jornal Cândido, obras vencedoras dos concursos promovidos pela Biblioteca Pública e séries como Um Escritor na Biblioteca e Roteiro Literário.

As três instituições escolhidas pela BPP são conhecidas por sua atuação junto a comunidades desassistidas. Com foco na música e na educação artística, a Playing For Change Foundation desenvolve 15 programas diferentes nas regiões mais carentes de diversos países.

Criado há quatro anos, o Projeto Luz distribui marmitas no centro e nos bairros de Curitiba, além de encaminhar pessoas para atendimento médico e clínicas de reabilitação. E a Gastromotiva combate a insegurança alimentar promovendo o apoio a empreendedores e cozinheiros desempregados na criação de polos de gastronomia social.

A ação do projeto Biblioteca Solidária começa nesta segunda-feira (26). São 100 livros por entidade.

Veja o serviço completo:

Playing For Change | Rua João Crysóstomo da Rosa, 200 — Cajuru

De segunda a sexta-feira, das 10h às 13h

Contato: (41) 3369-2448

Saiba mais sobre o trabalho da entidade: www.pfcbrasil.com.br

Gastromotiva | Rua Júlio Perneta, 407 — Mercês

De segunda a sexta-feira, das 10h às 17h

Contato: (41) 99771-0224

Saiba mais sobre o trabalho da entidade: www.gastromotiva.org

Projeto Luz | Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, 151 — Bom Retiro

De segunda a sexta-feira, das 14h às 19h

Contato: (41) 99976-4664

Saiba mais sobre o trabalho da entidade: www.instagram.com/projeto_luz