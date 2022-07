Câmeras de segurança do Santuário Santa Rita de Cássia, no Hauer, em Curitiba, flagraram na tarde de quarta-feira (29) o momento exato em que um homem furta a caixinha de coleta da igreja. Nas imagens, é possível ver o suspeito de camiseta vermelha retirando a caixa do altar e a levando para a capela. Ele aproveita que o santuário está vazio e não faz questão de proteger o rosto.

As imagens foram divulgadas na página do Facebook do Conselho de Segurança (Conseg) do bairro (clique aqui para assistir ao vídeo). Segundo a secretaria do santuário, a caixa estava no altar porque ainda não havia sido contato do dinheiro das doações das celebrações do dia anterior.

+ Leia mais: Teste de modelos para o Boqueirão Fashion Day 2022 já começou em Curitiba

Ainda conforme a secretaria, não se sabe qual foi o valor furtado porque a quantidade de doações não havia sido contabilizada. O padre responsável pelo santuário fez um boletim de ocorrência na manhã de quinta-feira (30).

A igreja informou que, por enquanto, o homem não foi reconhecido pela administração nem pelos frequentadores do Santuário Santa Rita de Cássia. A secretaria disse estar supresa com o furto, que não é uma ação comum dentro de uma igreja.

Vale ressaltar que a Arquidiocese de Curitiba sempre recomenda orientações aos fiéis para que, no dia a dia das missas, estejam atentos aos seus pertences.

Pantanal Zuleica está preocupada com Marcelo Instagramáveis Saiba onde encontrar as lindas cerejeiras em Curitiba Novidades da Netflix Volume 2 de Stranger Things 4 e mais séries e filmes chegam nesta semana Além da Ilusão Joaquim termina seu noivado com Isadora