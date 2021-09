Na próxima semana, cerca de 40,8 mil moradores de Curitiba que receberam a primeira dose da vacina anticovid devem retornar aos pontos de vacinação para a segunda dose.

Parte deste público (6.341 pessoas) estava agendado para a receber a segunda dose do imunizante na próxima segunda-feira (6), mas foi chamado pela Secretaria Municipal da Saúde para antecipar a aplicação na sexta-feira (3). As pessoas que não fizeram a antecipação poderão tomar a vacina na segunda-feira (6), conforme o agendamento inicial.

Na segunda-feira, a aplicação da segunda dose será concentrada na Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho), que estará aberta das 8h às 17h.

Na quinta-feira (9) e na sexta-feira (10) serão 26 pontos de vacinação disponíveis. Para consultar os locais da vacinação, acesse o site ImunizaJáCuritiba.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) lembra que todas as pessoas que, por alguma razão, perderam a data de aplicação da segunda dose marcada no aplicativo, podem procurar um dos pontos de vacinação para completarem o ciclo de imunização com a dose de reforço.

Como consultar o dia da segunda dose

Pelo aplicativo:

1 – Abrir o aplicativo no celular;

2 – Clicar em “Carteira de Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

Pelo site:

1 – Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br;

2 – Clicar em “Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

O que levar

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Cronograma da semana para segunda dose:

Segunda dose de Coronavac:

– 6 de setembro – Vacinados com a primeira em 10,11 e 12 de agosto; (exclusivamente na US Ouvidor Pardinho)

– 9 de setembro – Vacinados com a primeira em 13,14 e 15 de agosto;

– 10 de setembro – Vacinados com a primeira em 16 de agosto;

Segunda dose de AstraZeneca e de Pfizer:

– 6 de setembro – Vacinados com a primeira em 11 de junho; (exclusivamente na US Ouvidor Pardinho)

– 9 de setembro – Vacinados com a primeira em 12 de junho;

– 10 de setembro – Vacinados com a primeira em 14 de junho;