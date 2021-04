Nas celebrações da segunda Páscoa ocorrida desde o início da pandemia de novo coronavírus, a tradicional benção dos alimentos realizada pelas comunidades ucraniana e polonesa, no Sábado de Aleluia (3), será em sistema de drive-thru em Curitiba. De acordo com a prefeitura, como na Páscoa de 2020, quando já vigorava a situação de emergência sanitária, este ano as cerimônias terão que se adaptar ao protocolo de distanciamento social e às regras impostas pela bandeira vermelha, em vigor até o próximo domingo (4).

Para esta Páscoa, os pontos de drive-thru ficarão no Memorial Ucraniano (Parque Tingui) e no Memorial Polonês (Bosque do Papa), no sábado. Para a benção polonesa, os carros devem se posicionar do lado direito da Rua Mateus Leme, logo após o Portal Polonês, das 16h às 17h30. Para a benção ucraniana, devem seguir pela Rua Dr Mba de Ferrante, em frente ao memorial, das 16h às 18h.

Tradição

Pela tradição dos povos eslavos, são benzidos os alimentos que serão consumidos no domingo de Páscoa. As cestas contêm pães, salames e linguiças defumados, sal, manteiga e mel, além das pessanke – os ovos decorados pintados à mão. Eles representam a fé em Cristo e na abundância na oferta de alimentos.

De acordo com o coordenador de Etnias da Fundação Cultural de Curitiba, Carlos Hauer, este evento religioso é uma antiga tradição destas etnias, ainda sempre cultivada pelas famílias descendentes dos imigrantes. Cada alimento colocado nas cestas possui um significado especial, e os preparativos se realizam durante toda a última semana da quaresma.

“Mesmo em tempo de pandemia é importante, com os devidos cuidados, haver a manutenção dessa tradição e rito de fé, inclusive para elevar os ânimos da população, voltando-se para seu lado espiritual e revigorando esperanças de momentos melhores”, diz Carlos Hauer.

Benção dos Alimentos Drive-Thru

Data: sábado (3)

Benção polonesa: lado direito da Rua Mateus Leme, logo após o Portal Polonês, das 16h às 17h30

Benção ucraniana: Rua Dr Mba de Ferrante, em frente ao Memorial da Imigração Ucraniana do Parque Tingui, das 16h às 18h