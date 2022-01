Caramba, faltou um numerozinho para vários paranaenses virarem milionários com a Mega da Virada. Setenta e nove apostas do Paraná passaram perto dos R$ 378 milhões sorteados na noite de sexta-feira (31). Entre as apostas, 19 são de Curitiba e 6 da Região Metropolitana que irão embolsar em média R$ 50.861,33.

A partir desses números (12, 15, 23, 32, 33, 46),confira o seu bilhete que pode ter “dado boa” e você nem sabe nesse começo de 2022.

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio, 15 dos acertadores da quina em Curitiba fizeram apostas simples e 4 por bolão (veja abaixo onde foram feitas as apostas). Em Colombo, o bilhete foi de bolão com 9 cotas; em Fazenda Rio Grande, uma aposta simples e a outro bolão; Pinhais foi bolão, em São José dos Pinhais e Araucária foi aposta simples.

Apostas vencedoras

As apostas ganhadoras são de Cabo Frio (Rio de Janeiro) e outra para Campinas (São Paulo). Segundo a Caixa Econômica Federal a aposta de Cabo Frio foi simples, feita na Lotérica Zebrinha. Já a aposta de Campinas foi feita na lotérica Campeão da Barão. Esta aposta foi feita com 11 números e fazia parte de um bolão com 11 cotas.

Fez 5 pontos? O que fazer agora?

A primeira precaução que o apostador tomar deve ocorrer já no momento da aposta. Assim que o bilhete for emitido na lotérica, há um campo na parte de trás que deve ser preenchido com nome, CPF, endereço e assinatura do apostador. Esses dados são a garantia de quem de fato é proprietário da aposta. “Se o vencedor perder o bilhete e essas informações não constarem no verso, qualquer pessoa pode retirar o prêmio”, alerta o gerente regional da Caixa, André Bau.

Fique atento ao prazo para buscar o prêmio

O apostador tem 90 dias a partir da homologação da aposta para reivindicar o prêmio. Depois desse prazo, mesmo que ele vá à lotérica ou à Caixa com o bilhete com os números sorteados, não receberá o dinheiro. O valor do prêmio não reivindicado pelo apostador vai automaticamente para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) no 91º dia a partir da homologação da aposta.

Loterias e apostas com a Quina da Mega da Virada

COLOMBO/PR LOTERIAS COLOMBO LTDA 6 Não Bolão 9 R$ 50.861,25

CURITIBA/PR AGUIA LOTERIAS 7 Não Bolão 7 R$ 101.722,60 CURITIBA/PR ARCA DA SORTE LOTERIAS 8 Não Bolão 43 R$ 152.583,78 CURITIBA/PR BONS VENTOS LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR LOTERIAS AGUA VERDE 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR LOTERIAS PORTA DO SOL 8 Não Bolão 50 R$ 152.583,50 CURITIBA/PR LOTERIAS SANTA FE 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR LOTERIAS SAO BRAZ 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR LOTERIAS SAO BRAZ 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR LOTERICA ALTO DA XV 8 Não Simples 1 R$ 152.583,99 CURITIBA/PR LOTERICA ALTO DA XV 8 Não Simples 1 R$ 152.583,99 CURITIBA/PR LOTERICA DIA D 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR LOTERICA NORONHA 6 Não Bolão 9 R$ 50.861,25 CURITIBA/PR QUINA TREZE 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR REAL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33 CURITIBA/PR REDE DA SORTE LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33

FAZENDA RIO GRANDE/PR GRANDE LOTERICO 6 Não Bolão 7 R$ 50.861,30 FAZENDA RIO GRANDE/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33

ARAUCARIA/PR LOTERIAS ARAUCARIA 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33

PINHAIS/PR FLORIDA LOTERIAS 6 Não Bolão 9 R$ 50.861,25

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERICA CRUZEIRO 6 Não Simples 1 R$ 50.861,33