Na trave! Por um número, duas apostas de Curitiba quase acertaram as seis dezenas do concurso 2491 da Mega-Sena que foram sorteadas na quarta-feira (15), em São Paulo. O próximo concurso da Mega Sena 2492 tem um prêmio estimado de R$ 60 milhões. Veja aqui quais foram as dezenas sorteadas.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 83 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 53.600,57 cada. Destes bilhetes, duas foram realizadas em lotéricas de Curitiba.

Loterias da sorte em Curitiba

A primeira na Alpha Loterias, localizada na Rua Izaac Ferreira da Cruz, no bairro Sítio Cercado; a outra foi na Loterica Godoy, na Avenida Presidente Kennedy, no Rebouças. O próximo prêmio será sorteado no sábado (18) e o prêmio acumulado está em 60 milhões

Mega Sena 2492 acumulada

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

