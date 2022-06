Uhhh! Por um número, uma aposta de Curitiba não conseguiu acertar as seis dezenas do concurso 2495 da Mega-Sena, que foram sorteadas na quarta-feira (29), em São Paulo. O próximo concurso da Mega Sena 2496 tem um prêmio estimado de R$ 37 milhões. Veja aqui quais foram as dezenas sorteadas.

A aposta curitibana foi realizada Loterias Juvevê, no bairro de mesmo nome. Aliás, a lotérica tem fama de pé-quente, pois em 2019, um aposta levou o prêmio de R$ 8,2 milhões.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a quina teve 37 apostas ganhadoras; sendo que cada uma receberá R$ 54.647,64, inclusive do curitibano. A quadra teve 3.602 apostas ganhadoras com cada uma levando para casa R$ 801,92.

O próximo concurso será na quinta-feira (30). O prêmio é estimado em R$ 37 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

