Faltou um mísero numerozinho para quatro apostadores de Curitiba virarem milionários com o concurso 2461 da Mega-Sena que teve o sorteio na quarta-feira (09). Nenhum apostador acertou as seis dezenas (veja o resultado) e o próximo concurso marcado para sábado (12) está com prêmio estimado em R$ 130 milhões.

Das quatro apostas de Curitiba que fizeram a quina, duas foram realizadas em lotéricas. A primeira foi na Da Vinci Loterias, localizada no Shopping Palladium, no bairro Portão. Essa aposta foi um bolão com sete números, e leva para casa R$ 68.616,84. Outra aposta que levou a mesma grana é pertinho da primeira: Loterias Água Verde, que fica dentro do supermercado Angeloni.

As duas outras apostas curitibanas foram realizadas pela internet com seis números. O valor total para cada bilhete é de R$34.308,42.

No Paraná

Contabilizando as apostas de Curitiba, foram 16 acertadores da quina. Três em Maringá, duas em Florestópolis e Umuarama, e uma em Cambé, Cianorte, Morretes, Paiçandu e Toledo. A quadra teve 17.238 apostas ganhadoras pelo Brasil, e cada uma leva R$ 790,42.

