Com a chegada do verão a partir das 12h59 desta terça-feira (21), a procura das pessoas por lugares abertos com rios, praias e cachoeiras e cavas aumenta. A partir disso, é preciso ficar atento e dar atenção à segurança. O alerta é do Corpo de Bombeiros que está preocupando com o aumento de casos de afogamento em todo o Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Verão começa nesta terça com La Niña, calor e chuvas perto da média no Paraná

>> Sanepar suspende rodízio de água em Curitiba e RMC para festas de fim de ano

Uma das preocupações são as cavas, geralmente localizadas na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). No dia 5 de dezembro, um adolescente de 12 anos morreu afogado em uma cava no bairro Campina da Barra, na cidade de Araucária, na RMC. O corpo foi resgatado pelo Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST).

Um dos grandes problemas que as cavas costumam ter pedras e galhos que podem bater no banhista. “Os principais perigos das cavas são os que estão escondidos na água, como pedras e galhos, em que a pessoa pode se enroscar e não se soltar. Além disso, o próprio terreno arenoso dificulta a mobilidade do banhista dentro da água, fator que também contribui para o afogamento”, explicou a porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitã Keyla Karas,

Outro ponto de perigo é que as cavas costumam ser distantes do Posto de Guarda-Vidas, e o atendimento pode acabar demorando. A principal recomendação é que os veranistas procurem somente praias e rios onde há guarda-vidas militar ou civil, que são profissionais preparados para prestar todo o atendimento necessário em caso de afogamento.

“As cavas são locais em que não se consegue visualizar o fundo, que é irregular, e a pessoa não consegue ter uma noção do perigo. Por isso, a principal orientação é sempre procurar um local protegido por Guarda Vidas. Sabemos que chegou a época de calor e as pessoas procuram locais para se banhar, mas orientamos que busquem locais seguros”, afirmou a capitã Keyla.

Orientações

Se visualizar um afogamento, a orientação do Corpo de Bombeiros é acionar uma equipe de emergência pelo telefone 193. “Em caso de afogamento, a orientação do Corpo de Bombeiros é não realizar o salvamento sozinho. Nós temos inúmeras situações de pessoas que tentam salvar alguém que está se afogando e acabam se tornado outra vítima. Nossa orientação é de que se disponibilize algum material flutuante à pessoa que está se afogando, como uma boia, uma garrafa plástica, ou algo que a mantenha na superfície, e acione o mais rapidamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone pelo 193”, orienta a capitão Keila.

Web Stories