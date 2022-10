O alerta amarelo emitido do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi renovado para Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. A possibilidade de chuva forte pode ocorrer a partir das 10h desta quinta-feira (13) até às 10h de sexta-feira (14). Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a chuva deve fazer companhia firme pelos próximos dias.

O alerta é classificado como “perigo potencial” e avisa a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h (ou até 50 mm/dia), com ventos intensos (40-60 km/h) e até a possibilidade de queda de granizo. Na avaliação do instituto, que acompanha o alerta, há “baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”.

Alerta laranja no Paraná

Outro alerta do Inmet é para a região noroeste, oeste e norte central do Paraná. A diferença que esse aviso é um alerta laranja que avisa para casos de tempestade. Aliás, qual a diferença para alerta laranja e amarelo?

As fortes chuvas dos últimos dias causaram transtorno em várias cidades do Paraná. Em dados divulgsdos pela Defesa Civil, 24 municípios foram atingidos pelos eventos severos, que incluíram enxurradas e alagamentos. Mais de 4 mil pessoas foram diretamente afetadas, com 389 casas danificadas ,161 desabrigados, 1.261 desalojados, uma criança de sete anos morreu e outro segue desaparecida em Pato Branco. As cidades com pessoas mais afetadas são Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Vitorino, São Miguel do Iguaçu, Santa Izabel do Oeste e Pato Branco.

Barragem em risco?

A Copel declarou, no início da noite desta terça-feira, estado de emergência na Central Geradora Hidrelétrica Chopim I, instalada no rio Chopim, entre os municípios de Itapejara d’Oeste e Coronel Vivida, região Sudoeste.

As fortes chuvas que atingiram a região elevaram o nível do rio acima da capacidade máxima do reservatório. Equipes da Copel e da Defesa Civil orientam moradores a deixarem, preventivamente, locais próximos ao rio abaixo da barragem de Chopim I, pelo risco de inundação.