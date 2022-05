Quatro novos radares de trânsito em Curitiba passam a flagrar e multar motoristas que desrespeitarem as leis de trânsito, a partir de sexta-feira (20). Segundo a prefeitura, os equipamentos serão instalados nos bairros Centro e Santa Cândida. Os radares fiscalizam limite de velocidade, conversão proibida, avanço de sinal, parada sobre a faixa de pedestres e conversão obrigatória.

No Centro, são dois equipamentos instalados. Um na Avenida Sete de Setembro, na entrada da rápida para a José de Alencar, no Alto da XV. O radar irá fiscalizar o limite de velocidade (40 km/h).

Outro equipamento na região central é na Rua Luiz Leão, no cruzamento com a Rua Conselheiro Araújo. A fiscalização é no limite de velocidade (40 km/h), conversão proibida, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão obrigatória.

Já no Santa Cândida, são dois radares. Um na Rua João Gbur, no cruzamento com a Fernando de Noronha. A fiscalização é para o limite de velocidade (60 km/h), avanço de semáforo e parada sobre a faixa de pedestres. O segundo radar no Santa Cândida é na Fernando de Noronha, no cruzamento com a João Gbur – a diferença ao primeiro está na velocidade máxima (40 km/h). Vale redobrar a atenção!

200 novos radares

A prefeitura de Curitiba vem anunciando o funcionamento de novos radares de trânsito quase que semanalmente. Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), ao fim do processo de implantação de todos os radares previstos, serão 804 faixas de trânsito monitoradas em pontos estratégicos da cidade, o equivalente a cerca de 200 novos pontos com radares.

Além das novas funcionalidades dos equipamentos, as velocidades permitidas em diversas vias estão sendo revistas. De acordo com a Setran, as velocidades máximas das ruas variam de 30 km/hora a 70 km/hora, ou seja, os motoristas devem redobrar a atenção para as sinalizações e respeitar as indicações para evitar acidentes. Um dos radares polêmicos pela questão de velocidade em vias principais ou marginais está na Linha Verde. Em fevereiro, foi o campeão de multas na capital paranaense.

