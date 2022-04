A Prefeitura de Curitiba anunciou três novos radares de fiscalização de velocidade a partir da próxima segunda-feira (18). Os equipamentos serão instalados nos bairros Campina do Siqueira, Capão Raso e na região central da capital. Os radares fiscalizam limite de velocidade, conversão proibida, avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres.

LEIA TAMBÉM:

>> Carlos Simões, ex-vereador de Curitiba e ex-deputado, morre em acidente de trânsito na BR-116

>> “Respeito ao Código de Trânsito”, dispara Greca após internauta reclamar de radares

>> Remendo, sinalização ruim e escondida. Avenida Anita Garibaldi, em Curitiba, vira pesadelo pra motoristas

No Campina do Siqueira, o radar de velocidade terá limite de 50km/h e será colocado na Rua Major Heitor Guimarães n°1.023, próximo ao cruzamento com a Rua Saldanha Marinho.

O aparelho de fiscalização no Capão Raso, com velocidade máxima de 60km/h, será implantado na Rua Francisco Raitani n°6.129, próximo da Rua Manoel Linhares de Lacerda.

No Centro, com limite de 40km/h, o equipamento de fiscalização ficará no cruzamento das ruas Mariano Torres e Marechal Deodoro.

Mais três

Na semana passada, a prefeitura já havia anunciado outros três novos radares de trânsito nos bairros Capão Raso, Hauer e na Linha Verde. O novo sistema de fiscalização do trânsito na cidade está sendo implantado em substituição de equipamentos de 22 anos atrás, com a novidade das funcionalidades que vão gerar multas instantâneas para infrações que, antes, costumavam passar impunes.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão Davi apresenta Romana a Isadora Pantanal Juma sofre com a morte da mãe Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix na semana santa