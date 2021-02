Agora não dá mais para fugir e o pagamento da primeira parcela do IPTU precisa ser paga a partir desta quinta-feira (11), para quem decidiu parcelar o imposto em até dez vezes durante a temporada 2021.

A primeira parcela foi enviada por correspondência ao endereço do contribuinte e para efetuar o pagamento nos próximos meses, a pessoa precisa acessar a internet para ter acesso a outras guias. É simples e não tem muito segredo – basta entrar no site da prefeitura de Curitiba para encontrar o link IPTU. Além disso, o aplicativo Curitiba App pode também ser uma boa ferramenta para encontrar o pagamento.

Como imprimir o boleto do IPTU 2021 de Curitiba

Acesse o site na prefeitura de Curtiba

Clique em “Indicação Fiscal”

Informe o número (de doze dígitos) da Indicação Fiscal (que consta do lançamento do IPTU/TCL)

Preencha o número do CPF ou do CNPJ do proprietário

Clique no botão “Gerar todas as Parcelas”, localizado no final página, onde também pode ser emitido o DAM para pagamento

Foto: Arquivo/SMCS,

Curitiba App pra pagar o IPTU

Após baixar o aplicativo nas lojas da Apple ou do Google, fazer um cadastro e criar uma senha, o contribuinte pode colocar o IPTU entre suas preferências e escolher a identificação do imóvel por meio da inscrição imobiliária ou indicação fiscal. O usuário pode colocar e emitir as guias de imóveis que não estejam vinculados ao seu CPF, inclusive de CNPJ.

Depois, é preciso salvar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) em formato de PDF, imprimir ou copiar o código de barras. A DAM pode ser paga nos caixas dos bancos conveniados, nos caixas eletrônicos ou pelo internet banking. Os bancos conveniados para pagamento são Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú/Unibanco, Sicredi, Sicoob e Mercantil. É possível pagar com cartão de débito ou crédito ou ainda colocar em débito automático

Na hora de localizar o IPTU, importante ter em mãos a inscrição imobiliária ou indicação fiscal. Uma dica é pegar o carnê do ano passado que vai achar de boa estes números. Caso prefira o contato mais pessoal, procure as Ruas da Cidadania para pedir a guia de pagamento. O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Vale reforçar que as parcelas vencem entre os dias 11 e 15 de cada mês, conforme a indicação fiscal do imóvel, de fevereiro a novembro. Para quem optou pelo pagamento à vista, com desconto de 4%, o vencimento foi nesta quarta-feira (10/2) com a guia enviada ao contribuinte.

Valores do IPTU 2021 em Curitiba

Os imóveis isentos do IPTU devido ao padrão de construção (padrão simples, de até 70m²; valor venal até R$ 140.000,00, construídos pela Cohab ou em parceria com programa habitacional do governo federal), pagam a metade do valor da TCL. Para 2021 estas são as taxas:

Taxa residencial – R$ 275,40

Não residencial – R$ 471,60

Taxa reduzida residencial (50%) – R$ 137,70