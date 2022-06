Depois de dois anos, os tradicionais tapetes de Corpus Christi retornaram as ruas de Curitiba nesta quinta-feira (16). Com o retorno da festividade, bloqueios temporários de trânsito estão ocorrendo em várias ruas, e os usuários do transporte coletivo precisam ficar atentos.

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na cidade, 38 linhas de ônibus terão desvios até às 21horas ( ver lista no fim da reportagem). Nos ônibus das linhas afetadas foram colocados cartazes com os croquis dos desvios de trajeto.

+Leia mais! Curitiba tem dois quilômetros de tapetes decorados para a celebração de Corpus Christi. Veja!

A estação-tubo Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, estará desativada durante as celebrações. Cobradores estarão na estação para orientar os passageiros. Os principais bloqueios estão na Praça Tiradentes, Rua Barão do Serro Azul, Avenida Cândido de Abreu e vias do entorno.

Linhas com desvio em Curitiba

010 INTERBAIRROS I (HORÁRIO)

011 INTERBAIRROS I (ANTI-HORÁRIO)

022 INTER 2 (HORÁRIO)

023 INTER 2 ( ANTI-HORÁRIO)

150 C. MÚSICA / V. ALEGRE

160 JD. MERCÊS / GUANABARA

166 V. NORI

169 JD. KOSMOS

170 BRACATINGA

171 PRIMAVERA

168 RAPOSO TAVARES

175 BOM RETIRO / PUC

176 PARQUE TANGUÁ

181 MATEUS LEME

182 ABRANCHES

183 JD. CHAPARRAL

184 V. SUIÇA

205 BARREIRINHA

207 CABRAL / OSÓRIO

210 CIC/CABRAL

260 MAL. HERMES / STA. EFIGÊNIA

265 AHÚ / LOS ANGELES

266 ESTRIBO AHÚ

272 PAINEIRAS

274 STA. GEMA

275 F. NORONHA / LARANJEIRAS

280 NSA.SRA.DE NAZARÉ

304 PINHAIS / C. COMPRIDO

307 B. ALTO / STA. FELICIDADE

464 A. MUNHOZ / JD. BOTÂNICO

505 BOQUEIRÃO / C. CÍVICO

702 CAIUA/CACHOEIRA

863 ÁGUA VERDE

901 STA. FELICIDADE

965 SÃO BERNARDO

972 JD. ITÁLIA

967 JÚLIO GRAF

979 TURISMO

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix