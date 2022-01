2022 começou com uma corrida aos postos de saúde de Curitiba de quem ainda não tinha se imunizado da Covid-19. A aplicação de doses de repescagem praticamente dobrou da última semana de 2021 para os quatro primeiros dias desse ano.

Nos últimos cinco dias de vacinação em 2021, entre 27 e 31 de dezembro, a capital aplicou 3.797 vacinas na repescagem somada da primeira (D1) e segunda dose (D2). Nos quatro primeiros dias úteis de 2022, entre segunda (3) e quinta-feira (6), esse volume praticamente dobrou, saltando para 7.463 no somatário das primeiras e segundas doses da repescagem.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba convoca novo grupo para receber dose de reforço da vacina contra a covid-19

>> Curitiba tem Unidades de Saúde exclusivas para vacinação. Confira a lista!

O maior aumento da vacinação fora do prazo foi justamente na D1. Nos últimos dias do ano passado, foram aplicadas 656 primeiras doses. Já nos primeiros dias desse ano o volume mais do que dobrou, subindo para 1.465 primeiras aplicações. Vale lembrar que a última convocação para aplicação de D1 na capital foi em novembro, quando foi concluída a convocação do público de 12 anos.

Já a repescagem da segunda dose quase dobrou. Nos cinco últimos dias de 2021 foram aplicadas 3.141 vacinas D2. Nos quatro primeiros dias de 2022 foram 5.998 segundas doses. O aumento foi de 90%. Neste caso, a Secretaria Municipal de Saúde havia concluído a convocação do público de 12 anos para segunda dose em 22 de dezembro.

A dose de reforço foi a única aplicação que teve convocação tanto nos últimos dias de 2021 quanto nos primeiros de 2022. Foram aplicadas em Curitiba 79.243 doses de reforço Entre 27 de dezembro e 6 de janeiro.,

Como está a imunização em Curitiba

De acordo com a prefeitura, 94,8% dos curitibanos acima de 12 anos já tomaram a primeira dose ou a dose única da Janssen. A população completamente imunizada com duas doses ou a dose única da Janssen já soma 88,5%.

A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o envio de vacinas pediátricas para começar a imunização de crianças de 5 a 11 anos. A previsão é de que o Ministério da Saúde comece a distribuição dessas doses no dia 14 de janeiro. Já a dose de reforço foi aplicada na capital em 418.385 pessoas até quinta-feira.

Web Stories