O prefeito Rafael Greca tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus no Pavilhão da Cura do Parque Barigui, neste sábado (17), em Curitiba, e disse que ninguém precisava se preocupar com ele pois não viraria jacaré. O prefeito chegou ao local por volta das 11h e foi recebido pela secretária de Saúde de Curitiba Márcia Huçulak. No momento de preencher os papéis de cadastro, Greca brincou: “Não vou virar jacaré”.

Ao entrar no “Pavilhão da Cura”, o prefeito demorou um pouco lá dentro. Não tanto pela aplicação da dose da vacina, mas porque acabou cumprimentando as pessoas que estavam lá dentro e posando para uma foto simbólica.

Na saída, o prefeito conversou com a imprensa. Greca explicou que o cronograma da vacinação contra a covid-19, para os grupos prioritários, só será definido passo a passo, quando as doses efetivamente chegarem em solo curitibano. “Não vamos mais criar expectativa na população. Faltam 98 mil doses de vacinas para acabarmos com o grupo dos idosos. Gente de 64, 63, 62, 61 e 60 anos. Temos a capacidade de vacinar 15 mil pessoas por dia. Se nos derem a vacina, vamos vacinar. Ontem foram vacinados 15 mil idosos”, disse o prefeito.

Em um momento da coletiva, o prefeito olhou ao seu redor, de um lado para o outro, como se procurasse alguma coisa. Foi quando soltou: “Viram, pelo jeito não virei jacaré”. A Tribuna registrou o momento durante uma live no Facebook do jornal.

Greca ainda completou a fala sobre a chegada de novas doses de vacinas dizendo que a cidade tem que confiar no Ministério da Saúde. “Eu tenho que confiar no ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que nos assegurou que vai mandar todas as remessas e que o Brasil tem uma carteira de compra de 300 milhões de doses”, finalizou o prefeito.

Neste sábado, a vacinação em Curitiba segue para o grupo de idosos de 65 anos, com a primeira dose.

Veja como foi a entrevista de Greca: