A ação de Natal dos voluntários da ONG GoodTruck promete ajudar 5 mil pessoas nesse fim de ano em Curitiba, com doação de alimentos, apadrinhamento de crianças e entrega de muitos presentes. Ao todo, quatro comunidades irão receber a caravana do projeto no mês de dezembro, com a presença confirmada do Papai Noel.

O GoodTruck nasceu em 2016, em Curitiba, com o objetivo de levar comida de onde sobra, para onde falta. São diversos projetos em parceria com restaurantes, supermercados e até mesmo a indústria, promovendo ações de voluntariado. Para comemorar os cinco anos do grupo, foi lançada a campanha “ GoodTruck 5 anos, 5 mil pessoas apoiadas”.

Segundo Caroline Zambão, 24 anos, diretora executiva do GoodTruck, o fim de ano é especial, e 2021 promete impactar fortemente não só os voluntários, mas principalmente aqueles pessoas que mais precisam de ajuda, diante de um período de incertezas.

“A gente tem uma relação com essas comunidades, pois estamos fazendo ações e conhecemos a realidade de cada uma. Sabemos que são pessoas que precisam dessa iniciativa para ter uma Ceia de Natal e presentes para as crianças. A nossa intenção é levar esperança para eles e também, comemorar o fechamento no ano com o nosso aniversário. Trabalhamos com eles, e não para eles’, comentou Caroline.

Para conseguir os presentes, o GoodTruck pede ajuda de empresas para realizar o apadrinhamento das crianças. Foto: Instagram/Good Truck Brasil.

Festa com presentes e Papai Noel

A campanha do GoodTruck vai chegar em quatro comunidades de Curitiba – Favorita, Nova Primavera, Santa Cândida e Jardim Santos Andrade, nos dias 11, 12, 18 e 19 de dezembro. “Serão grandes festas com brincadeiras, oficinas culturais com entrega de cestas natalinas. São frutas e verduras, ovo, alimentos não-perecíveis como arroz, óleo e feijão, e um item natalino como o panetone. A nossa expectativa é de doar de 1.000 a 1.500 cestas. No dia, ainda vai ter lanches, presentes e a presença do Papai Noel.

Para conseguir os presentes, o GoodTruck pede ajuda de empresas para realizar o apadrinhamento das crianças. “As crianças fizeram cartinhas e aí, é a vez dos padrinhos. Grande parte do apadrinhamento é de empresas parceiras, e como a nossa meta é muito grande, nós estamos em busca de empresas parceiras nos ajudem.

Logística do Bem

A ONG recolhe produtos hortifrútis não vendidos e alimentos industrializados que estão próximos da data de vencimento de supermercados parceiros. E faz a destinação desses kits, de três a quatro vezes por semana, para moradores de comunidades vulneráveis.

Em cinco anos, 157 mil pessoas foram alimentadas com mais de 52 toneladas de alimentos. Na pandemia da Covid-19, 3 toneladas de produtos como máscaras, álcool gel e agasalhos foram cedidos para as comunidades, em três estados brasileiros: Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

Como ajudar?

Qualquer pessoa pode ajudar financeiramente o projeto. Para saber mais ou ajudar, entre em contato com o Good Truck.

Contato: contato@goodtruck.org.br

Instagram: @Goodtruckbrasil

Telefone: (11) 991209-3045

PIX – 35.502.674/0001-79

