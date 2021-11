A programação oficial do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais deste ano foi aberta na noite desta quinta-feira (18), pelo prefeito Rafael Greca. A cerimônia foi realizada no Memorial de Curitiba e contou com apresentações musicais, presépio vivo, ciranda étnica e anunciação de anjos.

Greca também inaugurou as três primeiras das mais de 30 grandes árvores natalinas que ficarão espalhadas pela cidade: a Árvore da Vida, próxima ao bebedouro do Largo da Ordem, a Árvore do Memorial de Curitiba e a Árvore da Volvo, instalada na rotatória da Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

Com o tema “A Gratidão vai Iluminar a Cidade”, o Natal 2021 celebra a vida, num momento especial após a fase mais crítica da pandemia de covid-19. “É com imensa alegria que eu anuncio o Natal de Curitiba, que terá 53 noites de luz e gratidão. A Prefeitura é muito grata a todos os patrocinadores que estão nos apoiando nesta iniciativa, porque este é o momento de trabalhar pela retomada econômica da cidade”, disse o prefeito.

Vacina é prioridade

Greca fez um apelo para que a população não deixe de se vacinar contra o coronavírus para que Curitiba possa virar o capítulo da pandemia. “Nós temos muito a celebrar. A pandemia está redimida: 80% da nossa população foi vacinada com a primeira dose de vacina e 70% já foi imunizada com duas doses”, comemorou.

O prefeito Rafael Greca fez a abertura oficial do Natal de Curitiba. Foto: Pedro Serapio/SMCS.

Ele ressalvou, no entanto, que muitas pessoas deixaram de tomar a segunda dose da vacina e não estão completamente imunizadas. “Existem 82 mil pessoas na cidade que já poderiam ter tomado a segunda dose e ainda não foram nas unidades de saúde. Não façam essa besteira de esquecer de tomar a vacina. Se eu puder pedir um presente Natal, que este presente seja que todos tomem a segunda dose para nós nos livrarmos da pandemia já nos primeiros dias de Ano Novo”, reiterou.

Também presente, o vice-governador Darci Piana disse que é muito importante o esforço da cidade para superar este momento. “Isso que está acontecendo aqui é apenas uma pequena parte do que virá. Como integrante da Fecomércio, sabemos do esmero do prefeito em preparar a cidade para o Natal e como isso é importante na atração de turistas, que dão grande impulso ao nosso comércio”, comentou o vice-governador.

Árvores de Natal

As árvores acionadas nesta quinta são marcos do Natal para o Largo da Ordem e para o Centro Cívico.

Em frente à Igreja da Ordem, junto ao bebedouro, a iluminada Árvore da Vida é decorada com cinco mil vasinhos de sálvias vermelhas.

Patrocinada pela montadora de caminhões, a Árvore da Volvo no Centro Cívico, por sua vez, tem 18 metros de altura e abriga 50 mil microlâmpadas de LED na cor verde.

O circuito de árvores de Natal (decoradas com flores ou luz) tem mais de 30 estruturas espalhadas por vias, parques, ruas da cidadania e outros espaços públicos.

Programação vai até janeiro

A quinta edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais vai até 9 de janeiro. Até lá a população e visitantes terão uma programação construída para as pessoas desfrutarem a cidade, uma celebração voltada a reconectar as pessoas com as tradicionais festividades desta época do ano.

Trata-se da maior programação gratuita de fim de ano do país. Serão 53 dias de atrações da Prefeitura e da iniciativa privada, entre autos, circuitos natalinos de carro (drive-thru), recitais de ópera, voos de balão, concertos, exposições, feiras temáticas, aulas-show gastronômicas e até experiências olfativas.

A maioria das atrações termina no dia 30 de dezembro, mas a decoração poderá ser apreciada até 9 de janeiro.

Todas as atrações do Natal de Curitiba seguirão os protocolos sanitários do município para evitar aglomerações e contágios pela covid-19, como distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara, controle de público e agendamento on-line para assistir a espetáculos como autos, concertos, óperas e para os passeios e as apresentações drive-thru ou drive-in.

Inscrição para as atrações

Para conferir a programação completa e fazer sua inscrição para as atrações de Natal, acesse aqui o site do Natal de Curitiba.

