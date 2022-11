O prefeito Rafael Greca (DEM) abre nesta terça-feira (22), às 19h, o calendário de atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, que neste ano tem o tema Celebre a Vida. A cerimônia de abertura será no Memorial de Curitiba, na Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, no São Francisco.

Com 130 atrações previstas, o calendário conta com espetáculos, atividades para crianças e adultos e decoração espalhada por ruas, parques, praças, restaurantes, igrejas e templos da cidade.

O lançamento da programação gratuita de fim de ano da capital será feito com o acender da Árvore de Natal do Memorial de Curitiba e uma homenagem aos 14 patrocinadores do evento. Nesta edição, segundo a prefeitura, o Natal Luz dos Pinhais teve o maior número de patrocinadores desde seu primeiro ano.

Em seguida à abertura, haverá uma apresentação pocket do espetáculo auto “Espírito de Amor e Confraternização”, que estreia em versão completa na quarta-feira (23), às 19h30. Depois de dois anos sem apresentações em razão da pandemia, o Largo receber a superprodução, que fica em cartaz até 1º de dezembro, de terças às quintas-feiras, sempre às 19h30.

O espetáculo em formato de ópera é produzido pela Fundação Cultural de Curitiba.

Programação oficial

Apresentação do Auto de Natal no Largo da Ordem. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Toda a programação oficial do Natal em Curitiba tem início nesta semana. “Com uma intensa programação, fruto de parceria público-privada, Curitiba volta a celebrar o amor e a vida. Todos, famílias e visitantes, estão convidados a desfrutar do espírito de Luz que emana do nosso Natal”, destaca o prefeito Rafael Greca.

Até 23 de dezembro, muitos espetáculos, autos e outros eventos vão emocionar curitibanos e visitantes. Já a decoração natalina fica até o 8 de janeiro.

Nesta primeira semana, vão estrear também os espetáculos nas Ruas da Cidadania, a feirinha natalina da Praça Osório, a Árvore de 22 metros dentro do lago do Parque Barigui e também a decoração e a Árvore da Vida no calçadão da XV de Novembro.