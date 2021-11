Distanciamento e uso de máscara são obrigatórios, mas há atrações gratuitas do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 que não precisam de agendamento para serem curtidas. São programas como o carrossel veneziano e o auto de Natal do Parque Tanguá, as Feiras Especiais de Natal no Centro, espetáculo e atrações interativas do Natal Condor no Passeio Público, o Natal O Boticário na Rua XV de Novembro e o Natal do Consórcio Servopa. Todos têm livre escolha de dia e horário, sem necessidade de marcação prévia no site.

LEIA TAMBÉM:

>> Natal de Curitiba é aberto por Greca; Serão 53 dias com circuitos natalinos, feiras e até voos de balão

>> Casa do Papai Noel abre nesta sexta-feira e tem linha de ônibus exclusiva

>>Veja aqui a programação completa do Natal de Curitiba!

Além disso, toda a decoração “instagramável” que se espalha pela cidade é um convite para conquistar likes nas redes sociais e não precisa de agendamento. São mais de 30 árvores de Natal (de luz ou flores), guirlandas gigantes em prédios históricos do Centro Histórico ou a iluminação cenográfica e os contornos de luz em cartões-postais como a estufa do Jardim Botânico e o Belvedere do Tanguá.

O agendamento on-line ocorre, na realidade, para que algumas experiências sejam inesquecíveis, sem grandes filas e seguras neste momento de pandemia. É o caso dos circuitos natalinos drive-thru (Barigui, Náutico e Passeio Público). Já o voo de balão no Jardim Botânico ainda tem restrições de capacidade e de horários devido à legislação.

VIU ESSA? Decoração de Natal em shoppings de Curitiba tem apostas pra cativar clientes: mega árvores, iluminação, até Mickey

Atrações que não precisam de agendamento

Carrossel do Parque Tanguá por Muffato

Os tradicionais cavalinhos e as “xícaras malucas” do carrossel veneziano voltam a ser atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021, desta vez no Parque Tanguá (bairro Taboão). Nostálgica e inclusiva, a atração terá patrocínio da Rede de Supermercados Muffato e vai estrear no dia 26 de novembro. O brinquedo tem compartimentos que lembram as “xícaras malucas” dos parques de diversão e, é claro, os cavalinhos, que vêm à memória de todo mundo quando se pensa em carrossel. Serão 34 cavalinhos e quatro xícaras malucas. O carrossel ficará aberto ao público até 9 de janeiro.

Auto de Natal Condor no Passeio Público

Com apresentações aos sábados e domingos, a partir do dia 27 de novembro, o auto Natal na Ilha das Ilusões é uma das atrações do Natal Condor no Passeio Público e vai narrar o nascimento de Jesus tendo como palco uma das ilhotas existentes no local, a Ilha dos Poetas. Vinte e três atores vão dar vida a personagens bíblicos, como Nossa Senhora, São José, o Anjo Gabriel e os Três Reis Magos, e encantar crianças e adultos. O público vai acompanhar as apresentações do outro lado do pequeno canal, no deck em frente à ilhota e à árvore de Natal de 15 metros repleta de pontos de luz. Serão duas sessões a cada dia, às 19h30 e 20h30, até 30 de dezembro. O Natal Condor no Passeio Público terá outras atrações interativas que não precisam de agendamento, como a Casa do Papai Noel e um inédito piano gigante interativo, que toca notas musicais ao pisarem nas teclas. Apenas o circuito natalino de carro (drive-thru) Caminho de Luz, que irá ocorrer de terça a sexta (a partir de 25/11), precisa de marcação pelo site do Natal de Curitiba.

Natal O Boticário na Rua XV de Novembro

Primeiro calçadão de pedestres do Brasil, a Rua XV de Novembro ganha, a partir da próxima segunda-feira (22/11), às 19h, decoração e atrações inéditas com patrocínio de O Boticário. Mantos de luz irão cobrir várias quadras do calçadão, que ainda ganhará mensagens de luz e caixas de presente gigantes ricamente decoradas e que irão proporcionar experiências sensoriais e olfativas. Sobre o chafariz, entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, a já tradicional Árvore da Vida de 11 metros e 5 mil vasinhos de sálvias, ladeada pelos postes republicanos transformados em “candelabros” graças a centenas de pontos de luz, além de laços. A atração poderá ser apreciada até 9 de janeiro.

Oratório de Natal Curitibano no Parque Tanguá

Além do carrossel veneziano, o Parque Tanguá terá uma outra atração imperdível, a partir do dia 21 de dezembro. O Oratório de Natal Curitibano será uma superprodução a céu aberto da Fundação Cultural de Curitiba e irá reunir 30 atores, cantores e bailarinos, que tomarão conta do Parque Tanguá, no bairro Taboão, para contar a história do nascimento de Jesus. O público também não pode deixar de apreciar a decoração cênica que toma conta do local, com árvore de natal de 18 metros de altura e iluminação do Belvedere, marca registrada do parque. As encenações do auto vão ocorrer de 21 a 23/12, às 19h30. Já a decoração poderá ser apreciada até 9 de janeiro.

Natal do Consórcio Servopa

A partir de um totem gigante dando boas vindas com um tradicional “HoHoHo!” do Papai Noel, o público será convidado a apreciar a lúdica decoração “instagramável” no Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, localizado na Rua Mário Tourinho, com destaque para uma escultura iluminada de 10 metros. A atração gratuita tem patrocínio do Consórcio Servopa e a obra de arte, inclusive, será um presente da empresa para a cidade, ficando permanente no jardinete do bairro Campina do Siqueira. Natal do Consórcio Servopa na Mario Tourinho estreia no próximo domingo (21/11) e poderá ser visitado até 9 de janeiro.

Feiras Especiais de Natal

As tradicionais Feiras Especiais de Natal já estão abertas nas praças Osório e Santos Andrade, no Centro. São 72 barraquinhas que oferecem, até 23 de dezembro, centenas de opções de produtos natalinos confeccionados de forma artesanal e com preços atrativos. Também não poderiam faltar bancas de artesanato gastronômico (como panetones, chocotones, bombons e biscoitos natalinos) e “comidinhas” de diversas regiões do Brasil e do mundo, como acarajé, bolinho de bacalhau, pierogi, empanadas chilenas e polpeta. Na Osório, serão 24 espaços dedicados à gastronomia e, na Santos Andrade, são seis barracas.

Inscrição para as demais atrações

Para conferir a programação completa e fazer sua inscrição para as atrações de Natal que precisam de agendamento prévio, acesse aqui o site do Natal de Curitiba.

Web Stories